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【eimyistoire】デザインカットアウトリブニットワンピース
商品番号 A48862474250
商品名

【eimyistoire】デザインカットアウトリブニットワンピース
ブランド名 エイミーイストワール
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】eimyistoire_officialデザインカットアウトリブニットワンピースサイズ/フリーサイズカラー/ブラック定価/18,700大胆なカットアウトとアームウォーマーでトレンド感UP胸元・袖に施された、カットアウトが特徴のニットタイトワンピースです。スリーブは、親指部分がセパレートになった、アームウォーマータイプです。バックスタイルは、ボレロを羽織っている様なディテール。【商品の状態】使用状況:2回着用しました。注意事項:値札タグはありません。自宅保管になるため神経質な方はお控え下さい。以上について、ご理解頂ける方はよろしくお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/mobilehome807343.html
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エイミーイストワール eimy istoire デザインカットアウトリブニットワンピース （BLACK）
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