【eimyistoire】デザインカットアウトリブニットワンピース

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【商品】eimyistoire_officialデザインカットアウトリブニットワンピースサイズ/フリーサイズカラー/ブラック定価/18,700大胆なカットアウトとアームウォーマーでトレンド感UP胸元・袖に施された、カットアウトが特徴のニットタイトワンピースです。スリーブは、親指部分がセパレートになった、アームウォーマータイプです。バックスタイルは、ボレロを羽織っている様なディテール。【商品の状態】使用状況:2回着用しました。注意事項:値札タグはありません。自宅保管になるため神経質な方はお控え下さい。以上について、ご理解頂ける方はよろしくお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···秋、冬