COACH デンプシーシグネスチャー2wayショルダーバッグ

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商品詳細
COACHのショルダーバッグですお気に入りで良く使っていましたが綺麗だと思います同じくCOACHのクマさんチャームこちらは良く見ると小傷がありますお付けいたします素材...コットン(キャンバス/帆布)本革
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http://narcologia.ru/goods/Sydney694649.html
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