儀右ェ門　ロングワンピース

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久留米絣 綿100%ハート柄、ストライプのパッチワーク風 パープル系身幅 56センチ着丈 97センチほとんど目立ちませんが薄い汚れがあります。右胸15センチ下あたり写真6左側裾から10センチ上写真7両脇ポケットあります。