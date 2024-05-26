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儀右ェ門　ロングワンピース
商品番号 M74092590358
商品名

儀右ェ門　ロングワンピース
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

久留米絣　綿100%ハート柄、ストライプのパッチワーク風　パープル系身幅　56センチ着丈　97センチほとんど目立ちませんが薄い汚れがあります。右胸15センチ下あたり写真6左側裾から10センチ上写真7両脇ポケットあります。
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