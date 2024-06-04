難有り　ヴィトン　モノグラム柄ショルダーストラップ　パラスBB付属品

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ヴィトンのモノグラム柄ショルダーストラップですパラスBBの物となります保管している間にコバ部分がベタついて剥がれてしまいました現在は触って手に色が付いたりすることはありませんがややべた付く部分もあるのでホコリが付きますためコバの塗り直しをお勧め致しますまたモノグラム部分画像9枚目やや削れがあります金具部分は使用に伴う小傷や細かい擦れはありますがメッキ剥がれ等はありませんこのような難があるためお安くお譲り致しますので現状を理解して頂ける方細かいことを気にされない方、お直し可能な方のご購入をお願い致します長さ 金具込み約112.5cm幅 中央部分で約2.4cm