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商品詳細
ヴィトンのモノグラム柄ショルダーストラップですパラスBBの物となります保管している間にコバ部分がベタついて剥がれてしまいました現在は触って手に色が付いたりすることはありませんがややべた付く部分もあるのでホコリが付きますためコバの塗り直しをお勧め致しますまたモノグラム部分画像9枚目やや削れがあります金具部分は使用に伴う小傷や細かい擦れはありますがメッキ剥がれ等はありませんこのような難があるためお安くお譲り致しますので現状を理解して頂ける方細かいことを気にされない方、お直し可能な方のご購入をお願い致します長さ 金具込み約112.5cm幅 中央部分で約2.4cm
http://narcologia.ru/goods/moisture985769.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion933578.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle160066.html
難有り ヴィトン モノグラム柄ショルダーストラップ パラスBB付属品-
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超美品 ルイヴィトン モノグラム パドロック オンストラップ 2WAY チェーン ショルダーバッグ ウエストバッグ ブラック M80559 | フリマアプリ ラクマ
ルイヴィトン（LOUIS VUITTON）パラスBB｜モノグラム｜スリーズ｜ハンドバッグ｜PVC｜レザー｜ブラウン｜レッド｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（858361）
ルイ・ヴィトン パラスBB M41241 モノグラムキャンバス モノグラム ショルダーバッグレディース
レア美品 ルイヴィトン モノグラム パラス クラッチ 3WAY ショルダーバッグ クラッチバッグ ポシェット M44037
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難有り ヴィトン モノグラム柄ショルダーストラップ パラスBB付属品-
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