新品未使用 ノースフェイストートバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールもお読みくださいね。ノースフェイストートバッグ定価：9900円(税込)カラー...ブラックサイズ 高さ：26.8cm 横：22cm まち：11.8cm持ち手：42cm(素人採寸の為、多少の誤差がありますことご了承ください)自宅保管のため、保管上のスレがございます(写真4枚目)完璧をご希望の方はご購入をご遠慮下さい。お値下げは考えていません。どうぞよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit995386.html
http://narcologia.ru/goods/composite743854.html
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