K18 V字　ダイヤモンド　リング　14号　0.32カラット 9石

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商品詳細
3.4年前に三越の宝石展で購入したK18のリングです、流行りのデザインなので、単独付けてもかわいい、コンビで付けてもかわいい！ ずっとつけっぱなしではなく、洋服に合わせてつけたりして、あまり出番が多くなかったので、目立つ傷はないです。材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/waveform906617.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln572702.html
http://narcologia.ru/goods/cotton628461.html
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ダイヤモンドリング 極細リング フォークリング 極細リング | 34116 ...
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