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K18 V字　ダイヤモンド　リング　14号　0.32カラット 9石
商品番号 P80779008329
商品名

K18 V字　ダイヤモンド　リング　14号　0.32カラット 9石
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3.4年前に三越の宝石展で購入したK18のリングです、流行りのデザインなので、単独付けてもかわいい、コンビで付けてもかわいい！　ずっとつけっぱなしではなく、洋服に合わせてつけたりして、あまり出番が多くなかったので、目立つ傷はないです。材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln572702.html
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