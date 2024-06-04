美品 DOLCE\u0026GABBANA レースアップ デニム ベアトップワンピース

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︎2点以上のご購入でおまとめ割引きさせて頂きます♡他の商品はこちら✿#VERYboutique︎✿ショップ内多数商品出品しておりますので、気になる商品ございましたらお気軽にご相談くださいませ(*__)❁⃘商品説明❁⃘DOLCE\u0026GABBANAレースアップデニムバタフライベアトップワンピース美シルエット‪✿コンディション目立った汚れなく綺麗な状態でございます。︎✿カラーインディゴブラック︎✿素材画像参照︎✿サイズ表記38平置き測定(cm)身幅32総丈102.5※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。大手ブランド買取店にて購入した、鑑定済みの正規品になりますので安心してお求めくださいませ。即購入大歓迎です♪*゜何かありましたらお気軽にコメントくださいませ(*ˊ˘ˋ*)