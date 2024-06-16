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レディース　ベロア　ベルベット　ワンピース　シルク100％
商品番号 T75435599765
商品名

レディース　ベロア　ベルベット　ワンピース　シルク100％
ブランド名 コントワーデコトニエ
特別価格 税込 7,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...七分袖袖丈...半袖カラー...ブラック2023年冬、ユニクロとコラボするCOMPTOIRDESCOTONNERSのシルクベルベットワンピースです。色はブラック、生地は貴重なシルク100％。サイズ表記38、M相当でしょうか。ベルベットのお洋服のコレクションをたくさん持っていますが、一部お譲りしたく思っております。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly659584.html
http://narcologia.ru/goods/rouge244510.html
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