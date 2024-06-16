レディース　ベロア　ベルベット　ワンピース　シルク100％

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商品詳細
袖丈...七分袖袖丈...半袖カラー...ブラック2023年冬、ユニクロとコラボするCOMPTOIRDESCOTONNERSのシルクベルベットワンピースです。色はブラック、生地は貴重なシルク100％。サイズ表記38、M相当でしょうか。ベルベットのお洋服のコレクションをたくさん持っていますが、一部お譲りしたく思っております。
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