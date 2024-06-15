agnes b.　アニエスベー　レザー　エナメル　ショルダーバック　人気イエロー

ご覧頂きありがとうございます。agnesb.アニエスベー2Wayエナメルミニショルダーバック イエロー綺麗なイエローのagnesb.の人気のエナメルショルダーバックです。2wayなのでコーデにあわせて使い分けて頂けます。シンプルなコーデの差し色にも◎♪▪️高さ:約16㎝▪️横幅:約22㎝▪️マチ:約6.5㎝(底部)▪️メインポケット内ポケット1つ▪️メイン後ろポケット ▪️参考価格:¥28,000程度素人採寸及び撮影ではございますので、多少の誤差、お色味の差異はご容赦下さいませ。エナメル素材で使用時によるスレが多少ございますが(お写真6枚目等)、大きな汚れや傷や等はないかと思いますのでまだまだ楽しんで使用して頂けるコンディションかと思います。使用には問題ないかとは思いますが、上記感覚には個人差もあるかと思いますので、ご理解ご了承の程ご検討頂けましたら幸いです。 ちょっとしたお出かけや日常使いにも便利な、サイズ感です。是非いかがでしょうか。あくまでも自宅保管のusedになります。素人検品でもございますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さいませ。※他にもバック類出品させて頂いております。宜しければ是非ご覧下さいませ。↓#MIMOのbag#MIMOのagnesbアニエスb.アニエスボヤージュアンファンアダムエロペビームスユナイテッドアローズトゥモローランドシップスアーバンリサーチナイジェルケーボンアンユーズドコモリオーラリーオアスロウA.P.C.アーペーセーオーベルジュイエナイチアンティークスミディウミミズイロインドネストローブビショッププチバトーマリメッコ45rpmポールスミスバーバリーポーターショルダートートバックバッグマザーズバックボストンボストンバック ダッフルバッグロゴ等お好きな方にも



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