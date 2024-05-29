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- 新品タグ付き♡ラッフルショルダーサテンブラウス
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商品詳細
サイズS定価9,460円エクリュを購入しましたが実際は画像のとおり淡いベージュカラーになります。秋の装いにピッタリのカラーです。【商品特徴】華やかな印象のラッフルデザインが可愛らしいブラウスです。肩まわりからスリーブラインにかけてたっぷり施したラッフルがポイント。襟ぐりがほどよく開いていたり、七分袖のフレアスリーブで華やかでありながらコーディネートしやすい一枚です。肌触りなめらかなサテン素材を使用、ONにもOFFシーンにも上品に着こなせます。【スタイリング】フレアやナロースカート、ハイウエストパンツ合わせでキレイめに、デニムスカート合わせでカジュアルダウンも楽しめます。
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