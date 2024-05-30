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美品！フランクアンドアイリーン！リネンシャツ！ラルフローレン
商品番号 K95492793285
商品名

美品！フランクアンドアイリーン！リネンシャツ！ラルフローレン
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明ピンクと紺色のチェック　お洒落な配色✩.*˚ブランド名フランクアンドアイリーンカラーピンク紺色表記サイズXS日本サイズでMくらいです。素材お写真をご覧下さい。状態目立つ傷や汚れなどなくいい状態だと思います✩.*˚平置き実寸サイズ身幅48着丈63肩幅36袖丈60.5自宅保管、USED品ですので、完璧を求められる方は御遠慮下さい。ロンハーマン
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