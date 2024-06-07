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エルメス　セリエ　ポロシャツ　オレンジ　S
商品番号 A60554682386
商品名

エルメス　セリエ　ポロシャツ　オレンジ　S
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのセリエポロシャツです。お色はオレンジ、両サイドのHデザイン（チャコールグレー）が素敵です。セリエボタンの予備も付いています。着用回は多くはないですが、素材や生地の特徴上、多少の着用感、色褪せなどあります。気になる傷汚れはありません。サイズ：S肩幅：約38cm　身幅：約45cm袖丈：約24cm　着丈：約62cmご検討、よろしくお願いいたします。カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏
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