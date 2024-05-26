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美品★MICHAEL KOSE/ショルダー付き2wayハンドバッグ
商品番号 M11252681226
商品名

美品★MICHAEL KOSE/ショルダー付き2wayハンドバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKOSE/マイケルコースハンドバッグショルダー付きの2way仕様カラー：グレー、グレージュ【サイズ】高さ：22cm(ハンドル込み34cm)横幅：30cmマチ：13cm数回使用。自宅保管のためご理解の上ご購入お願い致します。カラー···グレー種類···ハンドバッグ特徴···2way
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