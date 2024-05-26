美品★MICHAEL KOSE/ショルダー付き2wayハンドバッグ

MICHAELKOSE/マイケルコースハンドバッグショルダー付きの2way仕様カラー：グレー、グレージュ【サイズ】高さ：22cm(ハンドル込み34cm)横幅：30cmマチ：13cm数回使用。自宅保管のためご理解の上ご購入お願い致します。カラー···グレー種類···ハンドバッグ特徴···2way



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