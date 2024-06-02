[ゴーション] 帆布ミニショルダーバッグ-レディース斜掛けバッグ封筒式

素材...コットン(キャンバス/帆布)カラー...グリーン種類...ミニショルダーバッグ8HQ4XC1J-SZメイン素材:100%コットン素材-GOOTIUM新発売のファスナー封筒型バッグ、密度が高い帆布、ガーメントウォッシュ、茶色革で玉縁を付けています。アウトドアで冒険者の雰囲気が漂い、この日常用の肩掛けバッグは、クラシック風なデザインと現代の素材と完璧に融合しました。サイズ-25cmx5cmx15cm;重量:0.24KG.優れた構造-このベーシックな日常用ミニバッグは忙しい暮らし中でスピーディー、便利に小物などを入れられます。長いファスナーはメインスペースの方に備え、中は広い開け口やスペースによって、スマホ、鍵、財布やその他必需品を整理、収納できます。裏にはもう一つのセキュリティーファスナーが備え、同様に貴重の物を入れられます。多機能EDC-バッグ-このミニ型ハンドバッグでは、肩がけ部分のストラップを新たに設計し、軽くてスピーディーに長さを調整できます。サイズは程よく、ショルダーバッグ、ハンドバックあるいは旅行中に大きなカバン中に入れてご利用いただけます。シンプルで実用的、旅や日常で便利に使えます。



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