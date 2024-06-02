ヴィトン エピ ポルトフォイユサラ ノワール ホットピンク M64322 長財布

フォロー値引き受付中です❣️定期的に再出品しますので、「いいね！」とともに【フォロー】していただくことをオススメします❣️廃番品のレア財布♪ヴィトンのエピポルトフォイユサラ(ノワール/ホットピンク)入荷しました♪エピレザーがスマートさを演出♪サイドから見えるホットピンクが乙女心をくすぐります✨収納たっぷりで機能性もバツグン❣️このお財布を使いこなしている姿を想像してみください♪エピレザーは性別年齢問わず永遠の憧れ✨内側のホットピンクが使用する度にテンションを上げてくれますよ❣️激レア大特価なので、大切に使っていただける方、こちらのモデルをお探しの方、是非ご検討ください❣️✳️購入先情報✳️AACD日本流通自主管理協会、ATF全国質屋ブランド品協会、エコリングなどの業者オークションで購入しています。※鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください！✳️商品詳細✳️ブランド‥ルイヴィトン型番‥M64322製造番号‥CA0189種類‥エピポルトフォイユサラ(ノワール／ホットピンク)素材‥エピレザーサイズ‥縦約10.5cm×横約19cm×幅約3㎝スペック‥小銭入れ×1、札入れ×2、他ポケット×2、カード入れ×16出品開始価格‥42,000円付属品‥特になし。※記載以外のものは付属していません✳️商品ランク✳️超極SSS美品…多少の使用感はあるが、保管状態が良く外内全体的に綺麗なお品※ランク詳細はプロフィール欄をご確認ください！✳️商品コンディション✳️●大きく目立つような傷や汚れなし❗●ファスナー開閉良好❗●目立つ角スレなし❗●大きな型崩れなし❗●色あせ色焼けなし❗●糸飛びほつれなし❗●ベタつきなし❗●小銭入れの硬貨汚れなし❗●スナップボタンパチッと開閉❗金具に小傷がありますが遠目からは目立ちません❣️コバ部分に多少の擦れがございますが目立たず使用に問題ありません⭕その他お写真の通りコンディション良好でおススメです❣️ヴィトンの財布は市場価値が落ちにくく、大切な資産として持つ人が増えています❗やむを得ず売却する際も高値売却が可能ですよ❗※注意事項は必ずプロフィール欄をご一読いただきご了承の上、ご購入ください。※お気に召さなかった場合は返品受付けます！(返品送料のご負担をお願いします)



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