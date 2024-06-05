未使用級　マイケルコース　ショルダーバッグ　MK柄　キャンバス　レザー

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《希望額提示可！》《即購入OK！》《送料無料！》 《匿名発送！》 随時更新しており、毎日たくさんの方に閲覧していただいておりますのでトラブル防止の為※いいね！をつけるより先に購入された方優先となります。■参考価格■ ￥ 【僅少品】■アイテム■マイケルコース ショルダーバッグ サコッシュ 斜めがけ バッグMK柄キャンバス ナイロン ファスナー ポケット多数ポーチ 小物入れ【簡易クリーニング、メンテナンス済み】■型番・シリアル ■カラー ブラック 黒 金具ゴールド■サイズ縦 ２４cm横 ２３cmマチ ２.５cm※多少の誤差はご容赦ください。■素材 キャンバス レザー■付属品 質屋で購入した正規品になりますので安心してご購入いただけます。■コンディション■色褪せ、角スレなし使用感少ない為、全体的に美品。その他、目立つダメージなし簡易メンテナンスはしておりますがあくまで一度人の手に渡った中古品ですので、新品とは違う点に関して『気にならない』という方にはかなりお買い得です。全て画像にてご確認いただき不明点がありましたら納得がいくまでコメントにてご確認下さい♪※写真は全て実物です。■梱包・発送発送は基本２４時間以内【平均１２時間前後】※最短１０分程度梱包は内側を水濡れ防止の為ビニール素材で包み梱包するよう心がけております。※梱包資材はリサイクルして使う事があります。■留意事項詳しい事はプロフィールに書いておりますのでご購入前に必読願います。分からない事はコメントでお知らせください。素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)、ナイロン、コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ管理番号 0053