coach コーチ　ショルダーバック　レザー　黒　F17217

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ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい！！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムcoachコーチ ショルダーバック ○サイズタテ21cmヨコ36cmマチ5cmショルダー53cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つダメージや汚れのない美品です。まだまだたくさん使用していただけます。○カラーくろの ブラック○素材レザー○付属品なし✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。管理番号:0702004400