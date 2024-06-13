♡【傳濱野】デンハマノ　ミーティア　セピアブルー　ハンドバッグ

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\u003c詳細\u003eデンハマノ ミーティア ハンドバッグ 皇室御用達 セピアブルー 昔、家族が正規取扱いネットショップで購入したものです。長期自宅保管の為、気になりやすい方はご遠慮下さい。\u003cサイズ\u003e幅約30cm高さ約21cmマチ約11cm ハンドル高さ約15cm※(素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください)\u003c状態\u003e中に小さな黒いシミがありますが、他は目立つキズや汚れはありません。少し保管時のクセが付いています。(素人目での判断です。見落としなどある場合がございます。)素人保管の為、ご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。\u003c付属品\u003eなしcr193-4460653カラー...ブルー種類...ハンドバッグ