【美品】ソニアリキエル　七分袖丈　ストライプシャツ

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ソニアリキエルストライプシャツ七分袖サイズ38肩幅約57cm袖丈約39cm胸囲約59cm平置きで測りましたが、素人採寸ですのでご理解ください。数年前に購入し、2度着ました。1番上のガラスのボタンと左右の裾のスリット部分のピンクカラーがとてもお洒落です。袖をおれば短くできるので、2way仕様となっています。麻50%なのでふわっと軽く、1枚で着ても、羽織物としても使えます。服が増えてきたので出品いたします。ホームクリーニング、アイロン済みですが畳んで配送するのでシワができると思います。ご了承ください。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···ストライプ