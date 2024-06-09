最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE

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【TanCTOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVEDAMGEトップス柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏定価 ¥14,300二回ほどの着用です。【2023SS】Plage柔らかい着古したような素材感と自然にロールアップされたスリーブが特徴のカットソー。ネックまわりのバインダーと裾にはダメージ加工を施してます。シリーズのタンクトップとの重ね着もおすすめです。【TanCTOKYO/タンクトウキョウ】毎日着たくなるタンクトップを作りたいという想いからブランドが誕生。タンクトップに着目して、女性に向けたシーズンレスウェアを提案しています。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイトのみあり裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊