  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
商品番号 W47064578198
商品名

最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【TanCTOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVEDAMGEトップス柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏定価　¥14,300二回ほどの着用です。【2023SS】Plage柔らかい着古したような素材感と自然にロールアップされたスリーブが特徴のカットソー。ネックまわりのバインダーと裾にはダメージ加工を施してます。シリーズのタンクトップとの重ね着もおすすめです。【TanCTOKYO/タンクトウキョウ】毎日着たくなるタンクトップを作りたいという想いからブランドが誕生。タンクトップに着目して、女性に向けたシーズンレスウェアを提案しています。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイトのみあり裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
http://narcologia.ru/goods/forthcoming760992.html
http://narcologia.ru/goods/smear750204.html
http://narcologia.ru/goods/Adder124375.html
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップス（Tシャツ ...
最終値下げPlage TanC TOKYO ROLL-SLEEVE DAMGE
TanC TOKYO/タンクトウキョウ】ROLL-SLEEVE DAMGE トップスの ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru