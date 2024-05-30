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ヴィヴィアンタム　金魚刺繍ブラウス
商品番号 T18142785377
商品名

ヴィヴィアンタム　金魚刺繍ブラウス
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいましてありがとうございます。viviennetamのノースリーブブラウスです。左胸に、金魚の刺繍が入っています。コットン96%、ポリウレタン4%で少しストレッチ性があります。　着丈　約55cm胸囲　平置きで約42cmサイズ表記は0です。着用回数少なく、目立った汚れや傷は見受けられませんが、自宅保管品にご理解くださいます方に。申し訳ございませんが、お値引き交渉はご遠慮ください。小さくコンパクトに畳んで発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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