ヴィヴィアンタム　金魚刺繍ブラウス

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ご覧くださいましてありがとうございます。viviennetamのノースリーブブラウスです。左胸に、金魚の刺繍が入っています。コットン96%、ポリウレタン4%で少しストレッチ性があります。 着丈 約55cm胸囲 平置きで約42cmサイズ表記は0です。着用回数少なく、目立った汚れや傷は見受けられませんが、自宅保管品にご理解くださいます方に。申し訳ございませんが、お値引き交渉はご遠慮ください。小さくコンパクトに畳んで発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。