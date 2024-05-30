アンミヌ unminou セーラーカラー ブラック

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カットソーにシャツ地の襟を取り付けたドッキングトップスです。ビッグなセーラーカラーでコーディネートが一気に華やぎます。 カットソーの袖口にはゴムを入れ好みの位置でアームを調整できます。袖は気持ち短めでした。腕を捲し上げると抜け感があり可愛いです。10回ほど着用。短時間での着用なので、あまり使用感を感じず綺麗に着れると思います。ホームクリーニング済み汚れや傷など見逃し等あるかと思いますのでご了承下さい。FREE着丈63㎝/身幅48㎝/肩幅40㎝/裾幅54㎝/袖丈58㎝/アーム幅20.5㎝/袖口幅10㎝～16㎝/衿幅45㎝/衿長さ32㎝