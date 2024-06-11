Grateful Dead ‘95オフィシャルTシャツ デッドベア ビンテージ

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商品詳細
タグ:ONEITASize:キッズM(10-12)レディースのXS~Sくらい着丈:50cm身幅:43cm肩幅:38cmソデ丈:12.5cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい-素材-コットン100%アメリカの伝説的バンドGratefulDeadの定番キャラデザイン、デッドベアのオフィシャル・ビンテージTシャツです。GDM1995のライセンスの記載あります。アメリカ製ボディーで、裾、袖口ともにシングルステッチです。20年ほど前になるかと思いますが、ニューヨークの古着屋での購入です。個人的にはほとんど着用していないので、ほぼ購入時のままです。コンディションはかなり良好で、特に目立った傷や汚れもありません。小さい薄汚れが1箇所くらいです。送料無料、即購入OKです！中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏
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