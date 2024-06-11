Grateful Dead ‘95オフィシャルTシャツ デッドベア ビンテージ



【ヴィンテージ古着】LIQUID BLUE / リキッドブルー Grateful Dead デッドベア プリントＴシャツ タイダイ染め 【ヴィンテージ古着】LIQUID BLUE / リキッドブルー Grateful Dead デッドベア プリントＴシャツ タイダイ染め



【ヴィンテージ古着】GRATEFUL DEAD / グレイトフル・デッド タイダイ デッドベア Tシャツ 【ヴィンテージ古着】GRATEFUL DEAD / グレイトフル・デッド タイダイ デッドベア Tシャツ



グレイトフルデッド 1995 ヴィンテージTシャツ デッドベア ジェリー ... グレイトフルデッド 1995 ヴィンテージTシャツ デッドベア ジェリー ...



2023年最新】デッドベア tシャツの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】デッドベア tシャツの人気アイテム - メルカリ



古着 90s USA製 Grateful Dead 豪華 特大 デッドベア 両面 プリント ロック バンド タイダイ Tシャツ L 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ 古着 90s USA製 Grateful Dead 豪華 特大 デッドベア 両面 プリント ロック バンド タイダイ Tシャツ L 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



古着 90s USA製 Grateful Dead 「Steal Your Feathers」 デッドヘッド デッドベア ロック バンド タイダイ Tシャツ XL - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ 古着 90s USA製 Grateful Dead 「Steal Your Feathers」 デッドヘッド デッドベア ロック バンド タイダイ Tシャツ XL - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



90's GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド DEAD TREADS タイダイTee マウンテンバイク 1995 LIQUID BLUE L相当 希少 ヴィンテージ BA-2220 RM2639H | agito vintage powered by BASE 90's GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド DEAD TREADS タイダイTee マウンテンバイク 1995 LIQUID BLUE L相当 希少 ヴィンテージ BA-2220 RM2639H | agito vintage powered by BASE



グレイトフルデッドTシャツの値段と価格推移は？｜11件の売買データ ... グレイトフルデッドTシャツの値段と価格推移は？｜11件の売買データ ...



国内企業販売 90s デットベア Grateful Dead グレイトフルデッド T ... 国内企業販売 90s デットベア Grateful Dead グレイトフルデッド T ...



フルーツオブザルーム ヴィンテージ 90s GRATEFUL DEAD グレイトフル ... フルーツオブザルーム ヴィンテージ 90s GRATEFUL DEAD グレイトフル ...



90's USA製 グレイトフルデッド Spring 1995 ストローハット ... 90's USA製 グレイトフルデッド Spring 1995 ストローハット ...



90's GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド BIG BEAR 1995 タイダイTee ... 90's GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド BIG BEAR 1995 タイダイTee ...



古着 90s USA製 Grateful Dead 豪華 デッドベア ビーチ ロック バンド タイダイ Tシャツ L 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ 古着 90s USA製 Grateful Dead 豪華 デッドベア ビーチ ロック バンド タイダイ Tシャツ L 古着 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド バンドTシャツ タイダイT ... GRATEFUL DEAD グレイトフルデッド バンドTシャツ タイダイT ...



90's Grateful Dead/グレイトフル・デッド 90's Grateful Dead/グレイトフル・デッド

タグ:ONEITASize:キッズM(10-12)レディースのXS~Sくらい着丈:50cm身幅:43cm肩幅:38cmソデ丈:12.5cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい-素材-コットン100%アメリカの伝説的バンドGratefulDeadの定番キャラデザイン、デッドベアのオフィシャル・ビンテージTシャツです。GDM1995のライセンスの記載あります。アメリカ製ボディーで、裾、袖口ともにシングルステッチです。20年ほど前になるかと思いますが、ニューヨークの古着屋での購入です。個人的にはほとんど着用していないので、ほぼ購入時のままです。コンディションはかなり良好で、特に目立った傷や汚れもありません。小さい薄汚れが1箇所くらいです。送料無料、即購入OKです！中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏