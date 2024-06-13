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【メイソングレイ】シープパイルショールジャケット
商品番号 P38471530422
商品名

【メイソングレイ】シープパイルショールジャケット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニュージーランドウールを使用した温かみのあるパイル素材を使用。また、後ろベルトで腰位置が高く見えます。※素材の性質上、毛玉ができやすい印象です。定価の28,600円で購入。S:着丈70cmバスト107cm肩幅60cm袖丈47cm袖幅42cm袖口29cm
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