ヴィヴィアンウェストウッド フラグメントケース ブルーオーブ エマ ブラック

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商品詳細
人気のヴィヴィアンのフラグメントケース。色はブラックで、オーブはブルーです。○アイテムヴィヴィアンウェストウッドVivienneWestwood黒青オーブ オーブ総柄 柄ウォレット WALLET金具スクエアメンズ レディース ユニセックスEMMA○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○仕様・カード入れ×4・小銭入れ×1○サイズタテ8.5cmヨコ13.5cm厚さ1cm平置き実寸。着画はお断りさせて頂きます。○状態多少の使用感はありますが、オーブもキレイでまだまだ気持ちよくご使用いただけます。小銭入れの中はキレイでファスナーの開閉もスムーズにできます。○カラーブラックシルバー 銀色○素材レザー○付属品本体のみになります。○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：1380
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