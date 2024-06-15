ATAO 長財布　新品未使用　箱付き

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最終価格です。【商品】ATAOアタオ 長財布limoリモ エッグザウルスグリーン×ピンク新品未使用です。【購入先】アタオランド神戸【サイズ表記】縦:9.5×横:20×厚み:1.5（㎝）カードポケット10ヶ所ポケット1ヶ所小銭入れ1ヶ所札入れ2ヶ所【定価】32000円➕税＊サイズは多少の誤差はありますのでご了承ください。生地の出方がそれぞれ違うので、コレっといったものを選ばせて頂きました♡新品未使用、箱付きなのでプレゼントにも♡迷いがあり、出品を取りやめてしまう可能性あります、ごめんなさい。【カラー】グリーン×ピンク素材···本革財布形···長財布