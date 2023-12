Faux Fur Reversible Coat

新品未使用届いた状態のまま保管しております。herlipto2022awver.FauxFurReversibleCoat毎年人気のリバーシブルコート今回のものは今までのものよりコンパクトに作られており体が大きく見えず女性らしいシルエットでスッキリして着用できる形にアップデートされております。付属品全て揃っておりますティペットベルトお色は新色のpetale中のスウェードは写真よりもほんのりピンク味があり女性らしいベージュカラーになります。リバーシブルでベルトやティペットが付いており1着で何通り物着こなしが可能でございます。サイズsサイズ定価42000円+送料※ハンガーは外して発送致します。ハンガー付きご希望の方は+1000円でお付け致します。#herlipto#ハーリップトゥ#小嶋陽菜#こじはる#コート#coat#FauxFurReversibleCoat#herlipto2023#herlipto2023aw#FauxFurCoat#ファーコート#furcoat#リバーシブルコート#reversiblecoat#snidel#スナイデル#ロングファーコート#ベルト付きコート着丈...ロングカラー...ホワイト素材...フェイクファー



