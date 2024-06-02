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美品✨【フルラ】ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2way 水色　チャーム
商品番号 P79334518143
商品名

美品✨【フルラ】ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2way 水色　チャーム
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】　フルラ　FURLA【アイテム】　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2way水色　ライトブルー　ゴールドチャーム 【サイズ】　よこ　　約25cm　たて　　約18cm　マチ　　約12cm　※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【素材】　レザー　本革【付属品】　保存袋（多少のシミがあります）【購入元】　大手リユースショップ【その他】　保管場所にペットはいません。非喫煙者です。　★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/passivity44883.html
http://narcologia.ru/goods/conception772557.html
http://narcologia.ru/goods/displease138831.html
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