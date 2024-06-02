美品✨【フルラ】ショルダーバッグ　ハンドバッグ　2way 水色　チャーム

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【ブランド】 フルラ FURLA【アイテム】 ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way水色 ライトブルー ゴールドチャーム 【サイズ】 よこ 約25cm たて 約18cm マチ 約12cm ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【素材】 レザー 本革【付属品】 保存袋（多少のシミがあります）【購入元】 大手リユースショップ【その他】 保管場所にペットはいません。非喫煙者です。 ★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。