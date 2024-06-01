KKECH LeS ESSENTIELS】 2WAYカゴバッグ

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SLOBEIENAのKKECHLeSESSENTIELS】2WAYカゴバッグです。新品未使用品のタグ付きとなります。目立った傷や汚れ等はありませんが、自宅での保管となりますのでご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。【2023SS】SLOBEIENA毎シーズン人気の2WAYカゴバッグが今年も登場！今年はレザー部分が＜ブラック＞になりました。ころんと丸みのあるフォルムに華奢なレザーハンドルが映えるカゴバッグ。ナチュラルな編み目が魅力の天然素材を使用。シンプルなスタイリングに合わせるだけで、抜け感のある大人のカジュアルスタイルが完成します。普段使いしやすい小ぶりなサイズ感で、レザーのハンドルとのコンビネーションが特徴のデザイン◎2種類の長さの持ち手なのでハンドはもちろんショルダーとしても活躍してくれます。【KECHLeSESSENTIELS/ケシュルエッセンシャル】KECH（ケシュ）とはアフリカの玄関口、モロッコのマラケシュの人々が自分の住む街に親しみを込めて呼ぶときに使わせる呼称。かごバッグなどマラケシュのエッセンスがギュッと詰まったブランドです。サイズ:フリー高さ:19㎝上部幅:34㎝底幅:16.5㎝マチ:12㎝持ち手:32㎝ショルダー:82㎝重さ:190g購入価格:12100円カラー···ブラック