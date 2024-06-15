A8805■パーリーゲイツ ボーダー柄 ロゴプリント ハイネック Tシャツ 2

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#hamachan_shop★フォロー割り10％OFF★フォローして頂けましたら10%OFFになりますのでご希望の方はコメントください！即購入大歓迎です。値下げなどの詳細はプロフィールをご覧ください！□商品名□PEARLYGATESパーリーゲイツストレッチボーダー柄ロゴプリントハイネック半袖Tシャツカットソー□ブランド□PEARLYGATESパーリーゲイツ□表記サイズ□2□実寸サイズ(cm)□着丈：60.5肩幅：36身幅：44.5袖丈：16.5※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。□カラー□ダークブラウン×ホワイト□素材□ポリエステル48％コットン46％ポリウレタン6％□コンディション□目立った汚れやダメージはございません。※汚れはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。万が一偽物だった場合は返金対応をさせていただきますので安心してご購入ください。□お取引について□トラブル防止のため、購入前にプロフィールをご確認くださいませ。なにかご質問がございましたらお気軽にコメントください。出品一覧→#hamachan_shopどうぞよろしくお願い致します。□商品管理番号□MS-708032-K