COACH ショルダーバック　ブラック　黒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*^o^*)プロフィールに取引に関しての記載がありますのでご購入前にご一読下さい。【購入時期 不明 長期自宅保管物】【ブランド】 COACH 【サイズ】縦 約21(本体) 横 約32 まち 約4.5【色】 黒 ブラック【仕様】 本体裏外ポケット 1 内ポケット 1 内ファスナーポケット 1【状態】 ＊本体下角周辺にスレハゲ (写真5•6) ＊内ファスナー内にラメ跡 (写真4) ＊シルバー金具傷 特に(写真9) ＊ショルダー真ん中部分のみ ヒビ(ハゲは無し写真8) ＊上記マイナス点はありますがまだまだ 使って頂けると思います。 しかしながら使用感は人それぞれ ですので不明点はご質問頂き 熟考の上ご購入下さい。＊素人検品ですので見逃しご容赦下さいこちらの出品物はすり替え防止の為返品は受けられません。以上よろしくお願い致します(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/capitation80308.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador767806.html
http://narcologia.ru/goods/passionate717213.html
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