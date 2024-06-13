ルイヴィトンのガーメントバックです

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ルイヴィトンのガーメントバッグでカラーはモノグラムです。2016年頃購入し、5回程使用したのみですので美品です。●サイズ：縦幅109cm横幅57cmマチ12cmスーツやドレスが3着入ります●素材：牛革、キャンバス●付属品：専用ハンガー、シューズ袋●その他、注意事項：大きな傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。