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ルイヴィトンのガーメントバックです
商品番号 E10542185301
商品名

ルイヴィトンのガーメントバックです
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 37,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのガーメントバッグでカラーはモノグラムです。2016年頃購入し、5回程使用したのみですので美品です。●サイズ：縦幅109cm横幅57cmマチ12cmスーツやドレスが3着入ります●素材：牛革、キャンバス●付属品：専用ハンガー、シューズ袋●その他、注意事項：大きな傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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