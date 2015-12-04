マークジェイコブス　マークバイマークジェイコブス　ショルダーバッグ　新品未使用

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商品詳細
素材···ナイロンマークバイマークジェイコブスショルダーバッグ 新品未使用タグ付き正規店で購入後新品のまま保管しておりましたが数年たっている為タグに汚れがあります。バッグ本体は新品のまま綺麗ですが取り外し可能な付属のパスケースの透明の部分に変色があります。写真でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce456855.html
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