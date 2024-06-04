極上！クロコダイル他　エキゾチックレザー　マルチカラーパッチワーク　ハンドバッグ

カラフルに染め上げられた沢山のエキゾチックレザーを貼り合わせた美しいパッチワークが特徴的なハンドバッグです！種類としては、マットクロコダイル、目地染めクロコダイル、パイソン、オーストリッチ、シャークスキンとなり、そのパッチワークで花をイメージしたデザインとなっておりますエキゾチックレザーのパッチワークデザインは基本的に値段を抑えた地味なアイテムが多いのですが、このようなマルチカラーかつデザイン性に優れたアイテムは希少であり、上品な雰囲気ながらも合わせやすい逸品です内装には朱色のサテン地を採用し、肌触りも良く、劣化を気にせず長く愛用していただけるかと思われます中央のファスナーポケットで二層に仕切られ、それぞれオープンポケット2箇所、ファスナーポケットを配置し、使い勝手にも優れておりますほとんど使用することなく保管されていた為、内外装共に目立つようなダメージや汚れ、使用感などはなく、底面の鋲にはまだ保護フィルムが残っているような極美品となります残念ながらA4には対応しておりませんが、色々な場面で使いやすく、初めてのエキゾチックレザーバッグとしても大変オススメですこの機会に是非どうぞ！サイズは37/28(下辺/上辺)、22/16cm(縦/奥行き)となり、ハンドル立ち上がりは12cmとなり、肩掛けは少しやりにくい形状となります他にも上質なクロコダイル製品を多数出品しておりますので、是非出品物一覧もご覧くださいませ素材···オーストリッチ(本革)、クロコダイル(本革)、その他レザー(本革)種類···ハンドバッグ



極上！クロコダイル他 エキゾチックレザー マルチカラーパッチワーク ...



クロコダイル パッチの値段と価格推移は？｜18件の売買情報を集計した ...



激安先着 良品☆ 超絶極艶 ロダニア リアル クロコダイル ハンドバッグ ...



新作入荷!!】 ミュウミュウ ハンドバッグ レザー トートバッグ トート ...



オーストリッチ パッチワーク マルチカラー ボストンバッグ レインボー ...



大人気の オーストリッチ ハンドバッグ（レディース） ハンドバッグ ...



クリスマス特集2023-Crocodile - 美品 マットクロコダイル パッチ ...



861. エキゾチックレザー パッチワーク ハンドバッグ マルチカラー ...



シンクビー ThinkBee ハンドバッグ マルチカラー パッチワーク風-



本革 クロコダイル パッチワークJRA認定 ハンドバッグ smcint.com



オーストリッチ パッチワーク マルチカラー ボストンバッグ レインボー ...



オーストリッチ パッチワーク マルチカラー ボストンバッグ レインボー ...



低価格 CHANEL シャネル チョコバー キャンバス トートバッグ ...



オーストリッチ パッチワーク マルチカラー ボストンバッグ レインボー ...



日本最級 コーチ クロスグレイン ロゴ チェーン 定期入れ 小銭入れ C ...