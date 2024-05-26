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金鷲本舗 キンワシ バッグ 草履セット
商品番号 E43063511032
商品名

金鷲本舗 キンワシ バッグ 草履セット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッグはほぼ未使用、草履も2回ほどしか使用していません。サイズバッグタテ:14cmヨコ:21cmマチ:11cmヒモ:33cm(ヒモ全体の長さ)草履23.5cm素人採寸です。成人式や結婚式などにいかがでしょうかセットですが、ご要望があれば別売りにも対応させて頂きます。簡易包装になっております。
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