プラダ ノベルティ ショルダーバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎PRADAプラダショルダーバッグ状態:新品未使用送料無料送料込付属品:緑タグ、保存袋産地:イタリアカラー:ブラックサイズ★バック縦約:18cm横約:25cmマチ約:7cm★ポーチ縦約:13cm横約:9cmマチ約:2cm★ショルダー約:110cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。PRADAに詳しい方でしたらお分かりだと思いますが、こちらはイタリア正規取扱店から購入しております。確実正規品ですので安心してご購入下さいませ。多少でしたらお値下げ可能です。コメント下さい。店舗には他の気に入りの商品があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いしますご購入歓迎です(^^)