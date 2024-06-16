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正規品 FENDI フリンジロゴツイードウールマフラー グレー　フェンディ　本物
商品番号 R25249007423
商品名

正規品 FENDI フリンジロゴツイードウールマフラー グレー　フェンディ　本物
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,791 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(商品名)FENDIフリンジロゴツイードウールマフラー(商品説明)正規店で購入した100％本物です。ワンポイントFFロゴがアクセント。シンプルながらにフェンディらしい上品な雰囲気です。ふっくらとボリュームのある質感。高級感があり使い勝手の良いツイードウール素材。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm60㌔やややせ形M-4-523S(素材)ウール(色)グレー系(サイズ)約158cm×38㎝(状態)着用回数の少ない綺麗な状態※素材の特性上、多少の使用感や若干の毛玉毛羽立ちはご了承ください。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。
http://narcologia.ru/goods/traverse963526.html
http://narcologia.ru/goods/freezer416698.html
http://narcologia.ru/goods/financier978160.html

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