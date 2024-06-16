jouetie 花柄　ボアブルゾン　ジャケット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！ご購入前にプロフィール一読お願いします！カラーは1番人気完売品のミックスメンズライクに仕上げたオーバーシルエットのボアブルゾン。2020年の冬に購入し、2020年と2021年の冬の間着用していました。昨年からは着る機会がなく為出品しました！まあまあ着用していたので袖口に毛玉があるのと、表面のお尻の部分のボアが潰れていて着用感はあります。自宅で洗濯しています。質問等ございましたらお気軽にコメントください！定価:¥9900【製品寸法】M/バスト140cm/着丈68cm/袖丈64.5cm/肩幅50cm/計量約686g【素材】本体:ポリエステル100％別布部分:ナイロン60％ポリエステル40％【原産国】中国製カラー···ミックス柄・デザイン···花柄素材···ボア#jouetie（ジュエティ）#ジャケット#アウター#ボアブルゾン
http://narcologia.ru/goods/Taipei889371.html
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