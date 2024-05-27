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美品　パナソニック　バイタリフトかっさ　EH-SP85-K
商品番号 H95409648514
商品名

美品　パナソニック　バイタリフトかっさ　EH-SP85-K
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます　嫁さんの為に1月に家電屋で購入しましたが、EMSのビリビリが合わなく以後使用しなくなり不要になったので出品します数回程しか使用してなく、今まで保存してたため多少のスレや小傷等がありますが本体は問題なく動作します付属品も全てあります本体に付属のジェルは1回のみの使用でほぼ満タンです質問等ありましたら宜しくお願いします
http://narcologia.ru/goods/sepulchral850032.html
http://narcologia.ru/goods/providence709094.html
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