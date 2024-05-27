美品　パナソニック　バイタリフトかっさ　EH-SP85-K

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ご覧頂きありがとうございます 嫁さんの為に1月に家電屋で購入しましたが、EMSのビリビリが合わなく以後使用しなくなり不要になったので出品します数回程しか使用してなく、今まで保存してたため多少のスレや小傷等がありますが本体は問題なく動作します付属品も全てあります本体に付属のジェルは1回のみの使用でほぼ満タンです質問等ありましたら宜しくお願いします