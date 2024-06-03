ポータブル電源 携帯 充電 50Hz対応 災害 非常用 バッテリー交換式

数ある中からご覧頂きまして誠にありがとうございます！即購入OK✨1点限り✨早いもの勝ち✨コメントなし無言購入OK✨送料無料✨新品未使用✨フォローしていただくと、100円割引させていただきます！フォロー割をご希望される方は、コメント欄にてお知らせください(^^)なお、他にもアウトドア用品や日用品など、生活をより良くするための商品も販売しております！宜しければご覧ください(^^♪#さとさとコレクション商品説明【モジュール化設計】ユーザーの好みや用途に合わせて組み合わせが選べるDIYデザイン。バッテリー単体で使用する場合は、プラグをAC出力orUSB用途に合わせて選べます。【自由なDIY】ACエンジン80(AE80)、USBエンジン256(UE256)、出力324Whのエナジーバー324(EB324)の3つのモジュールが含まれています。3つのモジュールを組み合わせて、RALLYE80またはRALLYE256を形成します。【電池は単独で充電可能】モジュール化の設計により、電池の抜き差しと交換が可能になっています。また、電力残量の少ない電源は、充電器SC200を使って単独で充電できます。電池を充電するためにユーザーが本体を使用しなければならない不便さを回避することができます。【超軽量で持ち運び安い】ソーラーパネルからエネルギーを得て蓄えることができます。それによって、蓄えたエネルギーを屋外や室内で使用できるようになり、緊急時に予備電力として使用したり、日常生活で電気代を削減したりするのに役立ちます。エナジーバーを取り出すと、本体重量はわずか4.2キログラムになります。この重量なら、子供でも簡単に持ち運べます。緊急時には、エナジーバー（単体重量1.77キログラム）とソーラーパネル充電器（0.77キログラム）をバックパックに入れて背負い、本体とソーラーパネルを安全な場所に移動することができます。【付属品】ACエンジン60Hz(AE8080W/50Hz)、USBエンジン(UE256256W)、1*エナジーパーアダプター（324Wh）、1*充電器SC200アダプター、180Wアダプター、取扱説明書（日本語）



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