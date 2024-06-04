プロボックス NSP160V NCP160V キャンバープレート 5.0度

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全国送料無料アクスル交換不要365日即日発送極太深リム対応悪路.乗車負荷試験実施トー角微調整可能モデル●製品仕様●リアキャンバー角 5.0度勾配加工で安定したキャンバーセッティングが可能に。必要最低限の厚みでオフセット変化を最小限化。トー調整可能設計。プレート厚みを変えてトー補正を行います。厚さ違いの組合せで適正トーを出します。装着はABS車両限定。競技用部品です。画像はイメージで設定により見え方は異なります。●伝えたい要素●魅力のリアキャンバー角!倒したいけど、加工アクスル投入まではちょっと……。とお考えの方、このアイテムで解消出来ます。純正アクスル→コスパ重視でリアにキャンバー角をつけれます。オーバーサイズのホイールに簡単に手が届き、通常では履けない引っ張りホイール、深リムでリアの迫力+200%↑本製品の最大の魅力は、アクスルごと交換する必要が無いため、よりリーズナブル、手軽にお楽しみ頂ける事。上級者がリアビューを重視する理由知ってますか？車って後から観察される場合が殆ど、場合によっては数十分観察される事もあり得るからです。無駄無く、リーズナブルに理想の形をつくりたい方を応援します。使用車高によりトーが出しきれない場合があり市販のワッシャー等で調整してください。ロングボルトに変える場合の寸法は、M12ピッチ1.25長さ35〜40ミリ位の低頭キャップボルトがお薦めです。※使用車高によって、トー角が崩れる場合があります。個々の車両の個体差が発生しキャンバー角がスペックと変わる事があります。ABS車両限定です。重要事項本製品は車検非対応部品です。純正同等の強度は保たれないため一般公道使用禁止。イベント会場での展示車用の競技用部品設計です。万一の事故、故障、損害、取付、使用時の破損等、当方一切その責任を負うことは出来ず全て自己責任にてご使用下さい。