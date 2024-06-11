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14K　ID81　230mm　リア　シュピーゲル　スプリング　バネ　ダイハツ
商品番号 S10562911170
商品名

14K　ID81　230mm　リア　シュピーゲル　スプリング　バネ　ダイハツ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真１枚目の物が全てになります。シュピーゲル製ID81　230mm　14Kキズ、塗装ハゲあります。カットはされていません。品番SKP-D23014-RS中古品ということもありますのでノークレームノーリターンでお願いいたします。送料の金額に関しては予め不明とします。値下げ等御相談お待ちしております。購入前に必ずコメントをお願い致します。完璧を求める方は購入しないでください。買う気のないいいね、コメント逃げやめてください。後は画像をよく見てご判断し購入お願いします。
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