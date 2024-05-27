11月中まで掲載 機関良好 MINI ミニ クーパーS チェックメイト AT ...

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11月中まで掲載機関良好MINIミニクーパーSチェックメイトATETC前後ドラレコサクラムマフラーWORKアルミ17インチDVDナビ走行61659KmMINIミニクーパーSチェックメイトATETC前後ドラレコサクラムマフラーWORKアルミ17インチDVDナビ走行61659Km機関良好ミニクーパーSチェックメイト スーパーチャージャー車両詳細写真はこちらから参照できます。 https://a.scn.jp/pub/YUXQTuD年式 2006年（平成18年）色 スペースブルーメタリック走行距離 61659km（2023.9.19時点）車検 令和5年12月15日修復歴 なしキー 1本タイヤ残 2023.1.16に新品タイヤ4本交換したためタイヤ十分な残あり装備 社外アルミホイール（WORKEMOTION11R17インチ） タイヤ（continentalECOcontact6） 社外マフラー（サクラム） 前後ドライブレコーダー DVDナビ ETC別の車への乗り換えが12月となったため、11月中までにに買い手がつかなければ、中古車買取業者へ売却するつもりです。現在もちょくちょくと乗りますので走行距離は多少伸びます。乗り潰すつもりだったのですが、家庭の実用性に合わなくなったため気に入っていたのですが、残念ながら手放すことにしました。エンジンは快調でとても良く回り、運転を楽しめます！マフラーも程よい低音で良い音が出ています。経年による外装内装の劣化は所々にあります。天井は綺麗です。外装はライトの白化、小傷、塗装剥げ、エクボ、ドアノブメッキの劣化等、年式に伴う劣化があります。（写真参照）運転席サンバイザーのミラー蓋の爪が欠けています。（写真参照）もしかしたらベルト交換時期が近いかもしれません。購入後、名義変更した後すぐに乗り出し可能ですが、納得して購入していただけるよう、現車確認お願いいたします。現社確認の有無に限らず、購入後はノークレーム、ノーリターンでお願い致します。写真追加希望あれば希望箇所をお知らせ下さい。アルバムに追加致します。よろしくお願いします。