30系プリウス ローダウン ダウンサス サスペンション 送料込み 新品未使用

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在庫少ないので購入前に在庫確認オススメ致します。尻上がり解消プリウス30ローダウンサス コイルスプリング1台分です。50プリウスも出品可能です。平成21年5月～平成27年11月までのZVW30系プリウス前期/後期に装着可能です。専用設計のローダウンサスになります。お手軽に愛車をローダウンするのに最適です。スタイリング重視の方も少しスポーティな足回りが欲しい方にも大変オススメです。プリウス特有の尻上がりの解消にも対応済の商品です。◆車種：プリウス◆車両型式：ZVW30◆年式：H21/5～H27/11◆グレード：L S/Sツーリング G/Gツーリング※G'sの場合ダウン量が異なります。◆バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=2.5(kg/mm)◆ダウン量：F=35～40mm/R=45～50mm装着は専門業者にてお願いいたします。実際の色味と異なる場合がございます。取り付け写真はイメージです。ダウン量には装着パーツや個体差等で若干の差異がございます。インテリアパネルやフロアマット、シートカバー等とのセット販売も可能です。沖縄の方のみ送料として4200円となります。宜しくお願い致します。プリウスカスタムタイヤホイールテールランプ