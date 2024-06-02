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商品詳細
戦姫絶唱シンフォギア十周年記念展「繋ぐ手と手」にて購入した会場限定の絵画になります。観賞用として飾っていたものを今回売りに出します。特に目立った傷はありませんが、素人保管になりますのでご了承下さい。絵画の種類···その他主題···人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/peroration427815.html
http://narcologia.ru/goods/influenza382993.html
http://narcologia.ru/goods/reboot712336.html
シンフォギア 10周年 大阪会場限定立花響絵画 - 絵画/タペストリ
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