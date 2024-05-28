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VOXY 車検2年間お得な値段に‼️ウォック平成21年
商品番号 Q74231333898
商品名

VOXY 車検2年間お得な値段に‼️ウォック平成21年
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 81,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...パープルトヨタ...ヴォクシーボディタイプ...ミニバン年式...平成21年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...17万6839km車検R7/7月年式に相応の小傷などはありますが目立った凹み、傷はございません。エアコンもガス交換したのですごく冷えます。両側パワースライドドアエンジンプッシュスタートフルセグナビETCBluetooth対応質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
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