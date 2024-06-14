キャラバン　キッチンカー　車　バン　貨物　日産　ニッサン

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ボディタイプ 貨物年式 平成16年式12月燃料タイプ レギュラーガソリン走行距離 約220000kmカラーオレンジ設備…冷蔵庫愛知、岐阜で営業許可取得済み設備は中古品となりますが、使用には問題ごさいません。水タンクは付属しません。型式LC-VPE25エンジン型式KA20自家用車体形状加工車オートマパワステバックモニターETC長さ469cm幅176cm高さ198cm車重1880kg総重2,045kg車検令和6年4月26日2年毎車検現状、運転席助手席シート汚れ、ボディに塗装灼けや各小キズ凹みあります。現状販売、契約不適合責任不担保の売買です。移転登録や飲食業許可などは事業主としての責任と負担で行ってください。加工車ナンバーに変更しておりますので、どんなイベントにも参加出来ますし、公道を走行してても注意、止められる事もございません。直ぐにキッチンカーを始めたい方にオススメです。ワンオペでやりたい事をこだわってゆっくりやりたい方に特におすすめです。ご覧の通り、以前のオーナー様はアメリカンなバーガー屋さんだったようです。※ギアランプが点灯しません。この年式のキャラバンにはよくあるとの事です。メーターを何回か交換しましたが、全て点灯しません。その点を承知の上でご入札ください即購入はお控え下さい。手元に60万残しで考えています。予告なしに取消しさせて頂く場合がございます。※細部の写真のご要望ございましたらコメントください。カラー···オレンジボディタイプ···商用車燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜