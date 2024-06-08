xv1900cu レイダー　サドルバックサポート左右

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商品詳細
xv1900cuのサドルバッグサポートです！実際に使っていましたがピカピカに磨いています！目立つような錆や傷はありません！楽天だと2万7000円以上します。値段の交渉は受け付けます。種類···その他対応車種メーカー···ヤマハ
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