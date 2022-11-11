Z650RS ローダウンリンク TRICKSTAR

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商品詳細
2022年式のz650rsの納車時に取付し、半年使用しました。問題なく使用していましたが、ローダウンサスに変更したため、出品いたします。取付部が黒いですが、見えなくなるので問題ありません。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入いいただければと思います。#z650rs#z650#Ninja650#ローダウンリンク#TRICKSTAR
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