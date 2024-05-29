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セット販売 デイトナ製アルミタンク、ペイトンプレイス　セミダブルシート
商品番号 K63812110864
商品名

セット販売 デイトナ製アルミタンク、ペイトンプレイス　セミダブルシート
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 29,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デイトナ製ノートンタイプのロングアルミタンクペイトンプレイス製セミダブルシートのセット出品です。キャブのSR400(2007年RH01J型)にて使用しておりました。（１枚目の写真参考）今回仕様変更のためタンクとシートを出品します。◼︎タンク目立つ凹みはありませんが、磨き傷や点錆がございます。右の前側に飛び石による小傷あります（７枚目の写真）くすみもありますが磨き次第でさらに鏡面になると思います。キーは1本です。燃料コックは純正を使用しておりましたが、付属しませんのでご購入者さまでご用意お願いします。純正よりロングタイプになりますが、タンク取り付けステーもお付けします。◼︎シートタンクにあわせて取り付けられます。使用していた固定ネジも付属いたします。破れ等はありません。中古品となるためご理解いただける方に購入していただければと思います。写真のものが全てです。よくご確認いただき、ご検討よろしくお願いします。用品の種類···タンク、シート対応車種メーカー···ヤマハ#YAMAHA#SR400#1JR#RH01J#カフェレーサー#Cafe#ノートン#カフェ#ビンテージ#SR500#ヤマハ
http://narcologia.ru/goods/conception317057.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical739001.html
http://narcologia.ru/goods/moped957968.html
セット販売 デイトナ製アルミタンク、ペイトンプレイス セミダブルシート-
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